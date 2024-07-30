Движение перекрыто по 5 полосам Волгоградского проспекта в Москве из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Движение транспорта перекрыто по пяти полосам Волгоградского проспекта в сторону области из-за аварии. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщает в телеграм-канале.

Предварительно, ДТП произошло в районе дома 122 на Волгоградском проспекте. Водитель каршерингового автомобиля Geely столкнулся с автомобилем BMW, после чего выехал на полосу встречного движения и врезался в машину Mitsubishi. В результате ДТП водитель легковушки Geely получил травмы различной степени тяжести.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Горожан призвали выбирать альтернативные маршруты поездки.

Ранее три человека пострадали в результате столкновения трех машин в центре Москвы. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другими легковушками. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.