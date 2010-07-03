Два человека пострадали в крупном ДТП в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять автомобилей столкнулись на 49-м километре Минского шоссе в Одинцовском районе Московской области. В аварии пострадали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка полиции.

"В 07.50 на 49-м километре Минского шоссе произошло попутное столкновение пяти единиц транспорта – трех грузовых автомобилей и двух легковых машин", – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и подробности ДТП выясняются.

Ранее сообщалось о столкновении трех автомобилей в городском округе Лосино-Петровский. Авария с участием автомобилей Ford, Kia и Range Rover произошла в поселке Свердловский. В результате аварии погиб один человек.

