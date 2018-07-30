30 июля, 23:02
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Группа заключенных в ярославской колонии объявила голодовку. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.
"В ИК-8 УФСИН России по Ярославской области группа осужденных, ранее допустивших грубые нарушения порядка отбывания наказания и содержащихся в едином помещении камерного типа (ЕПКТ), подали заявления об отказе от приема пищи, требуя создания льготных условий отбывания наказания", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
В учреждение были приглашены представители прокуратуры, аппарата уполномоченного по правам человека в регионе и общественной наблюдательной комиссии. В ведомстве отметили, что в настоящий момент обстановка в колонии контролируется, в учреждении соблюдается распорядок дня.
Сейчас в данной колонии находится осужденный Евгений Макаров, по делу об избиении которого задержаны восемь сотрудников УФСИН, в том числе и замначальника ярославской колонии ИК-1 Иван Калашников. Его поместили под домашний арест.
Калашников стал самым высокопоставленным фигурантом в деле об избиении. Он будет находиться под домашним арестом до 1 августа. Если ему предъявят обвинение до начала августа, срок домашнего ареста продлят до 20 сентября.
Видео с избиением Макарова опубликовала "Новая газета". Его изданию передала адвокат осужденного Ирина Бирюкова. После публикации было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Все, кто участвовал в избиении, установлены.
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