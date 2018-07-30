Сбившего людей на тротуаре в Коммунарке водителя опрашивает полиция

Полиция проводит все необходимые мероприятия, в том числе опрашивает водителя BMW, который сбил на тротуаре четырех пешеходов в поселке Коммунарка. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления Госавтоинспекции, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в поселке Коммунарка автомобиль въехал в пешеходов на тротуаре, есть пострадавшие. По предварительным данным, тяжелые травмы получили четверо пешеходов, один человек погиб.

BMW вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Lexus, а затем его отбросило на тротуар. На месте ЧП работают оперативные службы.

Движение транспорта после ДТП на улице Фитаревская затруднено. Водителей призвали искать пути объезда.

На месте работают сотрудники ГИБДД.