Сбившего людей на тротуаре в Коммунарке водителя опрашивает полиция

30 июля, 18:25
Полиция проводит все необходимые мероприятия, в том числе опрашивает водителя BMW, который сбил на тротуаре четырех пешеходов в поселке Коммунарка. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления Госавтоинспекции, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в поселке Коммунарка автомобиль въехал в пешеходов на тротуаре, есть пострадавшие. По предварительным данным, тяжелые травмы получили четверо пешеходов, один человек погиб.
BMW вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Lexus, а затем его отбросило на тротуар. На месте ЧП работают оперативные службы.
Движение транспорта после ДТП на улице Фитаревская затруднено. Водителей призвали искать пути объезда.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
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