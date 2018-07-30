Водителей предупредили о затруднении движения в Коммунарке после ДТП



В поселке Коммунарка после ДТП на улице Фитаревская затруднено движение транспорта, сообщает Центр организации дорожного движения.

Водителям рекомендуется искать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в поселке Коммунарка автомобиль въехал в пешеходов на тротуаре, есть пострадавшие. По предварительным данным, тяжелые травмы получили четверо пешеходов, один человек погиб.

BMW вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Лексусом", а затем его отбросило на тротуар. На месте ЧП работают оперативные службы.