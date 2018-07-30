Суд в Греции удовлетворил второй запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции Винника

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Второй запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции россиянина Александра Винника удовлетворил суд в Греции. Об этом сообщил адвокат Тимофей Мусатов, передает РИА Новости.

По его словам, в запросе России говорится, что Винника обвиняют в мошенничестве и мошенничестве в сфере компьютерной информации. Винник частично согласился с обвинениями.

Винник, по словам адвоката, подтвердил, что он был экспертным специалистом и работал с биржей BTC-e в части обмена криптовалют. Обвинения в мошенничестве он отрицает.

Ранее сообщалось, что Винника, задержанного в Греции по запросу США, по решению суда экстрадируют во Францию. Его подозревают в причастности к организации крупной схемы легализации средств с помощью биткоинов.

Россиянина задержали в Греции 25 июля 2017 года. На сайте министерства юстиции США изначально говорилось, что Винник занимался преступной деятельностью как минимум с 2011 года. Он, утверждают следователи, незаконно использовал личные данные пользователей, был причастен к наркоторговле и помогал преступным группировкам отмывать деньги.