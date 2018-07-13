Суд в Греции постановил выдать Александра Винника Франции

13 июля, 16:21
Фото: ТАСС/Zuma/Nicolas Economou
Александра Винника, задержанного в Греции по запросу США, по решению суда экстрадируют во Францию. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката россиянина.
Винника подозревают в причастности к организации крупной схемы легализации средств с помощью биткоинов.
"Французы взяли те преступления, которые, как им кажется, совершены в сети, и, так же как и американцы, посчитали интернет своей территорией. Граждане, которые пострадали, – это более 100 граждан, расположенных в разных провинциях Франции", – сообщил адвокат Тимофей Мусатов.
Получив Винника, Франция может выдать его США, уверены адвокаты. В Америке Виннику грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч долларов.
Сторона защиты намерена обжаловать решение об экстрадиции. Апелляцию будут рассматривать в Верховном суде Греции в ближайшие дни.
Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года. На сайте министерства юстиции США изначально говорилось, что Винник занимался преступной деятельностью как минимум с 2011 года. Он, утверждают следователи, незаконно использовал личные данные пользователей, был причастен к наркоторговле и помогал преступным группировкам отмывать деньги. Группа расследователей WizSec называет Винника ключевой фигурой в краже и отмывании сотен тысяч биткоинов с различных бирж.
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