Мосгаз опроверг информацию о взрыве газа в жилом доме на востоке Москвы

30 июля, 11:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мосгаз опроверг сообщения о взрыве бытового газа в жилом доме, расположенного на востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Как отмечается, в понедельник утром в центральное диспетчерское управление Мосгаза поступила заявка о хлопке газа. На место прибыла бригада, но после обследования оказалось, что взрыва не было.
Произошел хлопок из-за самовольного подключения газовой подводки к плите. Нарушитель от госпитализации отказался, других пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что Мосгаз опроверг сообщения СМИ о взрыве бытового газа в жилом доме на юго-востоке столицы. Специалисты провели проверку и установили, что хлопка газа не было, бытовой газ не является причиной пожара.
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