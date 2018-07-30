Мосгаз опроверг информацию о взрыве газа в жилом доме на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгаз опроверг сообщения о взрыве бытового газа в жилом доме, расположенного на востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Как отмечается, в понедельник утром в центральное диспетчерское управление Мосгаза поступила заявка о хлопке газа. На место прибыла бригада, но после обследования оказалось, что взрыва не было.

Произошел хлопок из-за самовольного подключения газовой подводки к плите. Нарушитель от госпитализации отказался, других пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Мосгаз опроверг сообщения СМИ о взрыве бытового газа в жилом доме на юго-востоке столицы. Специалисты провели проверку и установили, что хлопка газа не было, бытовой газ не является причиной пожара.