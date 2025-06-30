Девушка час просидела в мужском туалете в челябинском сквере из-за поломки замка

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Девушка на протяжении часа не могла выйти из мужской кабинки общественного туалета в Челябинске из-за поломанного дверного замка. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе городской администрации.

Инцидент произошел 26 июня в мужской кабинке в сквере "Молодежный". Выяснилось, что из-за действий неизвестных замок общественного туалета сломался. В результате починили его прибывшие на место спасатели.

Однако, как подчеркнули в администрации, замок все равно нужно заменить, поэтому мужская кабинка будет временно закрыта.

Также указывается, что туалет по ночам не работает, а утром в день инцидента замок был исправен и не вызвал сомнений у сотрудников сквера.

Ранее сын художника Никаса Сафронова Лука прокомментировал ситуацию, которая произошла с ним в уборной на борту самолета Boeing 737, летевшего в Москву из Казани. В СМИ попали кадры, на которых артист не мог самостоятельно покинуть кабинку туалета и ему помогали бортпроводники.

Сафронов рассказал, что люди начали стучать ему по двери в туалете, поэтому он замешкался и вместо того, чтобы встать, нажал на кнопку смыва унитаза. В результате его "присосало". Он пытался выбраться, однако в этот момент застряла рука. После этого Сафронову помогли выбраться из туалета.

