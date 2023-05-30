15:21Происшествия
Взрывоопасный предмет обнаружили на территории одного из ЖК в Краснодаре
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Краснодаре на фоне обнаружения на территории жилого комплекса "Самолет" взрывоопасного предмета ввели режим ЧС. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
"В связи с обнаружением на территории муниципального образования город Краснодар взрывоопасного предмета по адресу город Краснодар, улица Западный обход, дом 57, ЖК "Самолет" и в целях предотвращения нанесения материального ущерба жителям, недопущения гибели граждан постановляю ввести режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", – следует из опубликованного документа.
Режим ЧС действует только в границах участка, где был найден предмет. О его происхождении в постановлении не сообщается.
Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил предпринять соответствующие действия по организации мероприятий по охране и обезвреживанию предмета.
До этого вблизи хутора Калинин в Яковлевском городском округе Белгородской области обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Участок с обнаруженным предметом оцепили. Для разминирования снаряда жителей эвакуировали на безопасное расстояние.
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