Полицейские обезвредили взрывное устройство на газопроводе в Запорожской области

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Сотрудники МВД обезвредили самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было обнаружено на трубе газопровода в поселке Ровное в Запорожской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Правоохранители заметили СВУ около 18:00 по московскому времени.

"Благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудников ГУ МВД по Запорожской области указанное СВУ было обезврежено. Организован розыск лиц, причастных к подготовке диверсии на газопроводе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все дежурные и коммунальные службы были переведены на усиленный режим.

Ранее стало известно, что в городе Рыльске Курской области нашли взрывоопасный предмет. Сотрудники Росгвардии смогли вывезти его и обезвредить. Устройство ликвидировали накладным зарядом.