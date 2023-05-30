Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, никто не пострадал. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, осколки снарядов повредили автомобиль и один частный дом, еще в трех взрывная волна выбила стекла. Также повреждены заборы, фасады и хозяйственные постройки, линия электропередачи.

Губернатор отметил, что оперативные и аварийные службы работают на месте произошедшего, обход дворов продолжается.

Ранее Гладков рассказал о гибели мирного жителя при обстреле Графовки Белгородской области. Мужчина, по информации главы региона, занимался домашним хозяйством, когда в его двор прилетел снаряд. Он скончался на месте от полученных травм.

До этого губернатор заявил, что не менее пяти украинских диверсионно-разведывательных групп попадали в Белгородскую область с начала СВО. Он отметил, что регион живет в условиях фактической войны.