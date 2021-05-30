Съехавшего в воду водителя госпитализировали с переохлаждением и ушибом

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Водителя, который съехал в воду на Нагатинской набережной, доставили в больницу с переохлаждением и ушибом грудной клетки. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Автомобиль уже вытащили из воды. Пострадала водитель, ее госпитализировали с предварительным диагнозом: ушиб грудной клетки и переохлаждение", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Нагатинской набережной в воду упал автомобиль. На месте происшествия было перекрыто движение.

Инцидент произошел в районе дома 32 по Нагатинской набережной. Легковой автомобиль пробил ограждение и съехал в реку.