При затоплении прогулочного катера в Будапеште погибли 7 человек

Фото: скриншот с видео hirado.hu

Число погибших в результате крушения прогулочного катера в Будапеште возросло до семи, сообщает Daily News Hungary.

По информации газеты, на борту были туристы из Южной Кореи.

Согласно последним данным, семь человек погибло, семь человек были госпитализированы с легкими травмами и переохлаждением.

Спасательная операция продолжается. На месте работают профессиональные дайверы, они занимаются поиском и спасением выживших.

В посольстве России в Венгрии заявили, что данных о том, что среди пострадавших при затоплении катера могли быть россияне, нет.

Ранее сообщалось, что прогулочное судно затонуло на реке Дунай в Будапеште, на борту были 34 человека. Трое погибли, еще 16 человек числятся пропавшими, ведутся поиски.