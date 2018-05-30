Более 100 населенных пунктов в ЦФО остались без света из-за сильного ветра

Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin

Отключение энергоснабжения из-за сильного ветра произошло в более чем 100 населенных пунктах Центрального федерального округа, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный региональный центр МЧС.

В зону отключения попали 104 населенных пункта во Владимирской и Ивановской областях – более 5,2 тысячи жилых домов, в которых проживают почти 32 тысячи человек.

Во Владимирской области прервано энергоснабжение более 930 домов в 35 населенных пунктах. В Ивановской области без света остались более 4,3 тысячи домов в 69 населенных пунктах.

Восстанавливают энергоснабжение 33 бригады электриков.

В регионах ЦФО объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По последним данным, повалено почти 100 деревьев, повреждены два автомобиля, а также кровли жилого дома в Костромской области и Кинешемской птицефабрики в Ивановской области.

В Москве из-за сильного ветра пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Они обратились за помощью к медикам.

Столичное управление МЧС предупредило москвичей об усилении ветра западной четверти с порывами до 15-20 метров в секунду. Непогода сохранится в столице до вечера.