МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до 20 м/с в ближайшие часы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

МЧС предупредило москвичей о приближающейся непогоде: в ближайшие часы в городе усилится ветер. Его скорость может достигать 15–20 метров в секунду. Опасность сильных порывов сохранится до вечера 30 мая, местами ожидается дождь.

Спасатели рекомендуют пережидать непогоду в капитальных строениях. Оказавшись на улице, следует обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, не следует прятаться под деревьями.

При сильном ветре МЧС просит парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее штормовое предупреждение в столичном регионе объявили синоптики. Сильный ветер ожидается во всем городе, включая Троицкий и Новомосковский административные округа с 7:00 до 21:00. Отмечалось, что непогода может сохраниться пару дней. На 30 мая объявлен желтый уровень погодной опасности.

Еще одним неприятным явлением станет резкое падение атмосферного давления. За сутки оно снизится на 15 пунктов: с 760 до 745 миллиметров ртутного столба.

Температура воздуха же будет комфортной, днем ожидается от 23 до 25 градусов тепла. Осадков не предвидится.

Кроме того, отмечалось, что в последний день мая в Москве резко похолодает. В ночь на 31 мая ожидается до 8–10 градусов, днем – до 13–16 градусов, при этом будет дуть порывистый ветер. 1 июня также будет довольно холодно, дневная температура не превысит 17 градусов выше нуля.