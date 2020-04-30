Три человека пострадали при обвале горной породы в шахте в Свердловской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три человека пострадали при обвале горной породы в Северо-Уральском городском округе Свердловской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что ЧП произошло в шахте № 13 в поселке Калья. На горизонте находились восемь человек, они самостоятельно вышли на поверхность. Трое из них получили травмы.

Всего в шахте работали 280 человек, их вывели на поверхность. Происшествие не повлияло на работу шахты.

В феврале в городе Кировск Мурманской области на шахте начался пожар, из нее эвакуировали 382 человек.

