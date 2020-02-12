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Происшествия

21:01

Рабочих эвакуировали из шахты в Мурманской области из-за пожара

происшествия пожар

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Более 380 человек вывели из шахты в Кировске Мурманской области из-за пожара. Об этом сообщает РИА Новости.

"Произошел пожар в шахте Кировского рудника АО "Апатит", эвакуированы 383 человека", – рассказал собеседник информагентства.

На данный момент ведутся поиски одного пропавшего горнорабочего.

Возгорание удалось оперативно потушить. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее крупный пожар произошел на металлургическом комбинате под Челябинском. Сообщалось, что площадь горения составила 400 квадратных метров. Огонь охватил маслоподвал и реверсивный стан, который с 3 февраля находился на капитальном ремонте.

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