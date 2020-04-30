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Происшествия

09:41

В Омске задержали женщину, которая под видом мужчины обманула девушку на 255 тысяч рублей

происшествия

Фото: depositphotos/LUNNO

Правоохранительные органы задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве на 255 тысяч рублей, сообщает "Мир 24".

По данным полиции, в интернете она познакомилась с девушкой, который представилась мужчиной с утраченными в результате аварии первичными половыми признаками, и попросила помощи для адаптации в обществе и решения проблем.

Поскольку они стали часто общаться и между ними завязались отношения, то девушка решила помочь "жертве аварии". Она подарила ей мобильный телефон, золотую цепь, а также предоставила средства для погашения кредитов.

Задержанная оказалась жительницей Старого Кировска. Она работала в Омске в местной сети общепита. Женщина призналась, что деньги, которые ей отправила девушка, она потратила на свои нужды. Злоумышленнице теперь грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее в Клину полицейские задержали женщину, которая представлялась сотрудницей газовой службы для проникновения в квартиру пенсионерки. Пока она разговаривала с ней, ее знакомый искал денежные средства.

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