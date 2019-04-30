Приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Здание театра "У Никитских ворот" опечатали из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что в театр приехал судебный пристав-исполнитель.

По данным источника агентства, 25 апреля Пресненский районный суд признал юридическое лицо "Театр "У Никитских ворот" виновным в повторном нарушении требований пожарной безопасности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.

Как сообщил источник, администрация учреждения повторно не выполнила в установленный срок предписания пожарного надзора, который обязал устранить неисправность в работе внутреннего противопожарного водопровода, а также систем противопожарной защиты.

На сайте театра сообщается об отмене спектакля "Братишки", который должен был состояться 30 апреля. Зрителям предлагают сдать билеты в течение 10 дней.

Театр расположен рядом с жилым домом на Никитском бульваре, где в феврале 2019 года произошел крупный пожар, в результате которого погибли восемь человек.

