РЖД оштрафовали на 2 млн рублей из-за нарушений пожарной безопасности

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Прокуратура оштрафовала РЖД на 2 миллиона рублей за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Московско-Смоленская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере лесопользования и охраны лесов от пожаров при содержании полосы отвода железной дороги в Одинцовском, Рузском и Наро-Фоминском районах Московской области", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Нарушения выявлены на перегонах Кубинка-1–Петелино, Кубинка-1–Тучково, Бекасово-1–Нара, Апрелевка–Селятино и Крекшино–Апрелевка.

Ранее сообщалось, что на Московской железной дороге принят ряд дополнительных мер по обеспечению безопасной работы, сообщает пресс-служба МЖД.

Особый режим, включающий в себя усиление охраны и строгий контроль пропускной системы действует на всех объектах, от работы которых зависит безопасность перевозок и пассажиров.