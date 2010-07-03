Найденные на заводе в Москве гранаты оказались учебными

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Найденные на мусоросжигательном заводе на улице Пехорская гранаты оказались учебными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Проверка завершена, гранаты учебные", – сказал собеседник агентства.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, как гранаты могли попасть на мусоросжигательный завод.