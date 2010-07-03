Межсетевой роуминг включили для абонентов "Билайн" в Куркине из-за аварии

Авария произошла на сети подвижной радиотелефонной связи оператора "ВымпелКом" в столичном районе Куркино. Из-за этого для абонентов "Билайна" ввели межсетевой роуминг. Об этом сообщили в федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Клиенты оператора временно могут пользоваться услугами "Мегафона", МТС и Tele2. При этом с них не возьмут дополнительную плату.

Абонентам нужно вручную выбрать сеть другого оператора в настройках телефона. Возникшие вопросы можно задать сотрудникам "ВымпелКома".

