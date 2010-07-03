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30 марта, 23:34

Facebook изменит правила трансляций после трагедии в Крайстчерче

происшествия технологии

30 марта, 23:34

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Фото: ТАСС/PA Images/Dominic Lipinski

Социальная сеть Facebook усовершенствует свои технологии для своевременного выявления опасного и нежелательного контента. Такое решение принято после атак на мечети в Крайстчерче, сообщила операционный директор компании Шэрил Сэндберг.

В интервью The New Zealand Herald она отметила, что после недавних терактов соцсеть собирается ужесточить правила использования стриминговой платформы Facebook Live, усилить борьбу с ненавистью на различных платформах и поддержать новозеландское сообщество.

Сэндберг добавила, что компания инвестирует в исследования, которые направлены на создание более совершенных технологий. Это поможет быстро выявлять отредактированные версии насильственных видео и изображений, а также помешать их репосту.

Как ранее отмечали СМИ, автоматическая система распознавания нежелательного контента Facebook не смогла вычислить и заблокировать трансляцию теракта в мечетях Крайстчерча.

Система не отличила кадры насилия от видеоигры. Из-за этого запись стрельбы заблокировали с большим опозданием.

15 марта полиция Новой Зеландии получила сообщения о стрельбе в двух мечетях в Крайстчерче, где были сотни людей. Вскоре по подозрению в организации атак задержали трех человек, однако обвинение было предъявлено лишь одному из них.

Жертвами стали 50 человек, еще столько же попали в больницы. Нападавшего – австралийца Брентона Тарранта – заключили под стражу до 5 апреля, ему предъявлено обвинение в убийстве.

происшествия технологии

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