Стала известна причина вынужденной посадки Ми-2 в Татарстане

Фото: ТАСС/Георгий Шпикалов

Отказ левого двигателя стал причиной вынужденной посадки вертолета Ми-2 в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

С неполадкой пилот вертолета, который принадлежит "Казанскому авиапредприятию", столкнулся в 19:09 по московскому времени.

Воздушное судно направлялось из населенного пункта Студенец и облетало нефтепровод.

В итоге вертолет вынужденно сел в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе республики.