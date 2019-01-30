Почти 100 человек погибли в результате прорыва дамбы в Бразилии

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Число погибших из-за прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии возросло до 99 человек. Об этом сообщил представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс подполковник Флавиу Годинью.

По последним данным, число погибших достигает 99 человек. Личности 57 из них удалось установить, отметил Годинью в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Globo.

Ранее сообщалось о 58 жертвах прорыва дамбы. Годинью также подчеркнул, что после ЧП 259 человек числятся пропавшими без вести.

25 января в муниципалитете Брумадинью разрушилась дамба, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности. Местных жителей эвакуировали, а их дома погребли под собой потоки грязи. Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур.