Женщина с бритвой и ножницами напала на знакомую в столичном кафе

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В столичном кафе женщина напала на знакомую, и, угрожая угрожая бритвой и ножницами, избила ее и отрезала прядь волос, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошель в ночь на 29 января. В полицию обратилась 18-летняя москвичка. Она рассказала, что в кафе "Шоколадница" на бульваре Энтузиастов между ней и знакомой по имени Нургиза произошла ссора.

Пострадавшую доставили в больницу с тупой травмой живота. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.