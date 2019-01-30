СК проводит обыск у родственника Арашукова в Астрахани

В Астрахани следователи пришли с обыском к родственнику сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Руслану Арашукову. Видео допроса и обыска Следственный комитет опубликовал на YouTube-канале.
В отношении Руслана Арашукова возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Создание и участие в преступном сообществе". Обвинение ему пока не предъявлено.
В рамках уголовного дела о хищении природного газа у ПАО "Газпром" планируется задержать и других руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа. Среди них Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорем Травиновым. Все они являются родственниками либо знакомыми отца сенатора Рауля Арашукова.
Сам Арашуков-старший подозревается в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и мошенничестве. Обвинение ему пока официально не предъявлено.
По версии следствия, используя связи, Рауль Арашуков способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО. Заключая фиктивные договоры соучастники похищали газ, поставляя его несуществующим потребителям.
32-летнего сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Перед этим палата единогласно дала согласие на лишение его неприкосновенности.
Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Следствие ходатайствует в суде о его аресте.
По данным СК, Арашуков причастен к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, а также оказывал давление на свидетеля убийства Жукова.
Суд изберет меру пресечения сенатору от КЧР Рауфу Арашукову
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.