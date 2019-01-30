СК проводит обыск у родственника Арашукова в Астрахани

В Астрахани следователи пришли с обыском к родственнику сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Руслану Арашукову. Видео допроса и обыска Следственный комитет опубликовал на YouTube-канале.

В отношении Руслана Арашукова возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Создание и участие в преступном сообществе". Обвинение ему пока не предъявлено.

В рамках уголовного дела о хищении природного газа у ПАО "Газпром" планируется задержать и других руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа. Среди них Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорем Травиновым. Все они являются родственниками либо знакомыми отца сенатора Рауля Арашукова.

Сам Арашуков-старший подозревается в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и мошенничестве. Обвинение ему пока официально не предъявлено.

По версии следствия, используя связи, Рауль Арашуков способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО. Заключая фиктивные договоры соучастники похищали газ, поставляя его несуществующим потребителям.

32-летнего сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Перед этим палата единогласно дала согласие на лишение его неприкосновенности.

Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Следствие ходатайствует в суде о его аресте.

По данным СК, Арашуков причастен к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, а также оказывал давление на свидетеля убийства Жукова.