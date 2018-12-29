Фото: телеканал Москва 24

Три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

На улице Декабристов столкнулись три автомобиля. Движение в районе аварии затруднено.

Для проезда доступна только одна полоса, и транспорт встречных направлений проезжает по очереди. автомобилистам рекомендовали заранее выбирать пути объезда.