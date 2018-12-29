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12:03

Десять человек пострадали в аварии с автобусом в Екатеринбурге

происшествия ДТП

12:03

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Фото: vk.com/incekb

Пассажирский автобус врезался в светофор в Екатеринбурге. Пострадали 10 человек, включая троих детей, сообщает пресс-служба свердловского главка МВД.

За рулем транспортного средства в момент ДТП был гражданин Таджикистана 1965 года рождения. На место происшествия приехали семь машин скорой помощи, несколько нарядов ДПС и сотрудники МЧС.

Водителя автобуса якобы подрезал внедорожник, в результате чего автобус врезался в светофор. По итогам начавшейся проверки примут процессуальное решение.

"Признаки алкогольного опьянения у водителя автобуса отсутствуют. Правдивость его показаний проверяет полиция", – отметил сотрудник пресс-службы.

происшествия ДТП

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