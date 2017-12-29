Девять человек погибли в атаке на церковь под Каиром

Фото: ТАСС/Pan Chaoyue/Zuma

Вооруженное нападение на христианский храм Мар-Мльтате под Каиром произошло в пятницу, 29 декабря.

В результате атаки погибли девять человек, еще 10 пострадали. Среди погибших оказались полицейские и пять гражданских лиц, сообщает ТАСС.

По некоторым данным, нападение совершили пятеро террористов, на теле одного из них была закреплена взрывчатка. В храме началась перестрелка, которая продлилась 10 минут.

Отмечается, что троих нападавших удалось уничтожить. Взрывчатку на теле боевика обезвредили прибывшие к месту происшествия саперы. Стало известно также о поимке одного из сообщников.

Ранее террорист-смертник подорвался неподалеку от мечети в Афганистане. Как минимум 13 человек погибли от этой атаки.