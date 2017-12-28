Атака террориста-смертника в Кабуле унесла жизни 13 человек

Фото: ТАСС/Rahmat Alizadah

Теракт в Кабуле унес жизни как минимум 13 человек, еще примерно 50 человек пострадали.

По некоторым данным, взрыв осуществил террорист-смертник, сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел в редакции новостного агентства Sada-i-Afghan, здание находится неподалеку от мечети.

Ране глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористы поменяли тактику в сторону "автономного джихада". По его словам, целями боевиков становятся гражданские лица, сотрудники правоохранительных органов, а также объекты городской и социальной инфраструктуры. При этом основным центром сосредоточения террористов становится Афганистан.