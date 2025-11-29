Три пассажира опрокинувшегося на Урале автобуса с футбольной командой получили травмы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Челябинской области"

Три пассажира автобуса с детской футбольной командой, который опрокинулся на трассе в Челябинской области, получили травмы, сообщает СУ СК по региону.

По предварительным данным, водитель автобуса в условиях гололеда не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Среди пострадавших – двое несовершеннолетних.

В ведомстве отметили, что трое пассажиров были доставлены в больницы с различными травмами.

