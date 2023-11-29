Очевидцы заявили о горевшем двигателе американского конвертоплана, который упал в Японии

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Очевидцы видели пламя в левом двигателе американского конвертоплана перед его падением возле японского острова Якусима префектуры Кагосима. Об этом передает телеканал NHK.

Владелец магазина с товарами для дайвинга рассказал журналистам, что примерно в 14:40 (08:40 по московскому времени) он услышал странный звук и увидел, что один из двигателей американского Osprey горел.

По его словам, конвертоплан пытался сесть в аэропорту Якусимы, но его занесло левее. Чуть позже владелец магазина услышал звук удара и увидел черный дым, после чего позвонил в полицию.

Ранее стало известно, что конвертоплан США упал в море, примерно в 2–4 километрах от острова. На его борту находились 8 человек. Воздушное судно пропало с радаров в 14:40 по местному времени, а первое сообщение о крушении поступило через 5 минут.

Уточняется, что конвертоплан вылетел с американской военной базы Ивакуни в префектуре Ямагути и летел на базу Кадэна на Окинаве. По сообщению японской службы безопасности на море, специалисты, вероятно, обнаружили обломки воздушного суда, но людей поблизости не нашли.

Позднее издание The Japan Times со ссылкой на представителя береговой охраны сообщило, что вблизи места возможного крушения обнаружили мужчину. Однако потом он скончался.

Похожее происшествие с Osprey MV-22B Вооруженных сил США произошло 13 декабря 2016 года. Тогда конвертоплан упал в 6 километрах от города Наго в префектуре Окинава. Все 5 человек экипажа были спасены, двое получили травмы.

Однако та катастрофа усилила озабоченность Японии по поводу безопасности американских конвертопланов. В частности, тогдашний министр иностранных дел Фумио Кисида, а ныне премьер-министр Японии, потребовал временно прекратить эксплуатацию этих воздушных судов, передавал телеканал NHK.





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