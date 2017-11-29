В Липецке госпитализированы семь школьников после прослушивания аудиоприложений

29 ноября, 17:39
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Семь учеников липецкой школы № 49 были направлены в областную детскую больницу, после того как им стало плохо от прослушивания звуковых приложений на телефонах. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
По данным ведомства, дежурный УМВД по региону сообщил в МЧС о том, что у детей появилась головная боль, звон в ушах, головокружение во время перемены, передает ТАСС.
Сейчас состояние детей стабилизировалось, они находятся под наблюдением врачей и пройдут полное обследование.
Похожий случай произошел в Липецке 24 ноября. Тогда 29 учеников школы поселка Ссёлки в Липецкой области были госпитализированы. Медики сразу отвергли вариант пищевого отравления. Прорабатывалась версия воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, скачанного одним из школьников.
В экстренную службу позвонила директор школы и сообщила, что детям стало плохо, во время занятий они почувствовали тошноту и головокружение.
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