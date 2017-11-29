Саудовский принц заплатил миллиард долларов за освобождение из-под стражи

29 ноября, 10:34
Фото: ТАСС/DPA/Mehmet Biber
Саудовский принц Митаб бен Абдалла, арестованный в рамках антикоррупционной компании, заплатил миллиард долларов за освобождение из-под стражи.
Митаба бен Абдаллу, занимавшего пост главы министерства национальной гвардии, обвиняли в растрате и передаче госконтрактов собственным компаниям, сообщает "Мир 24".
В заключении принц провел три недели.
За последний месяц в Саудовской Аравии арестовали более 200 человек, В том числе 11 принцев. Среди задержанных оказались принц Саудовской Аравии Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд и бывший министр Ибрагим бен Абдель Азиз аль-Асафд.
5 ноября разбился вертолет, на борту которого находились девять высокопоставленных лиц Саудовской Аравии. Среди них – заместитель эмира округа принц Мансур бен Мукрин бен Абдель Азиз Аль Сауд, а также начальник полиции Асира.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: