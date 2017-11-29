Саудовский принц заплатил миллиард долларов за освобождение из-под стражи

Фото: ТАСС/DPA/Mehmet Biber

Саудовский принц Митаб бен Абдалла, арестованный в рамках антикоррупционной компании, заплатил миллиард долларов за освобождение из-под стражи.

Митаба бен Абдаллу, занимавшего пост главы министерства национальной гвардии, обвиняли в растрате и передаче госконтрактов собственным компаниям, сообщает "Мир 24".

В заключении принц провел три недели.

За последний месяц в Саудовской Аравии арестовали более 200 человек, В том числе 11 принцев. Среди задержанных оказались принц Саудовской Аравии Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд и бывший министр Ибрагим бен Абдель Азиз аль-Асафд.

5 ноября разбился вертолет, на борту которого находились девять высокопоставленных лиц Саудовской Аравии. Среди них – заместитель эмира округа принц Мансур бен Мукрин бен Абдель Азиз Аль Сауд, а также начальник полиции Асира.