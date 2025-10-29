Baza: основателя "Мужского государства" Позднякова якобы расстреляли в Индонезии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/doktorvladi

Блогера и основателя "Мужского государства" (организация признана экстремистской, внесена Росфинмониторингом в реестр террористических) Владислава Позднякова якобы расстреляли в Индонезии, сообщает телеграм-канал Baza.

По его данным, с ним расправились недалеко от отеля. В соцсетях распространяются фотографии убитого мужчины: на них видны отверстия в голове и шее. При этом ресурсы Позднякова не обновлялись с 12:00 28 октября по московскому времени.

Посольство России в Индонезии заявило СМИ, что не располагает какой-либо информацией о гибели блогера. Однако многие пользователи не верят в смерть Позднякова и предполагают, что это акция для "прогрева" канала блогера и привлечения внимания в медиапространстве.

При этом, по некоторой информации, о желании его ликвидировать сообщали многие украинские активисты.

Ранее в Мексике во время прямого эфира застрелили 23-летнюю блогершу Валерию Маркес. В начале трансляции она рассказывала, что кто-то попытался оставить для нее подарок, пока ее не было на работе в салоне красоты.

Спустя некоторое время в помещение ворвался вооруженный неизвестный, который и убил девушку. Прямой эфир после этого еще продолжался какое-то время, пока его кто-то не отключил.

