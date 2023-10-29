В ДНР нашли тела девяти застреленных человек, включая детей

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В Волновахе в ДНР обнаружили тела девяти человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщается на сайте управления СК России по республике.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Тела нашли в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями, уточнили в ведомстве.

СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних".

Ранее стало известно, что восьмимесячного младенца нашли в квартире на Нижегородской улице с множественными телесными повреждениями.

Следственный комитет РФ по Москве на этом фоне возбудил уголовное дело. По подозрению в совершении указанного преступления задержана мать мальчика. Ее доставили в подразделение столичного СК.