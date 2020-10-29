Тело художника Кузнецова обнаружено в столице

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Российского художника Валентина Кузнецова обнаружили мертвым в городе. Об этом заявил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

"В квартире на улице Беловежской обнаружено тело 81-летнего Валентина Дмитриевича Кузнецова. В области нижней челюсти найдена рана с неровными краями", – уточняет собеседник.

Сейчас причина смерти художника устанавливается. Валентин Кузнецов был членом Международной федерации художников ЮНЕСКО. Закончил в 1967 году полный курс Московского текстильного института по специальности "Художественное оформление тканей способом ткачества".

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