Подозреваемого в убийстве Тупака Шакура задержали в США спустя 27 лет

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Сотрудники полиции Лас-Вегаса задержала подозреваемого в убийстве из проезжавшего мимо автомобиля рэпера Тупака Шакура в 1996 году. Об этом сообщают Assosiated Press и The New York Post.

По информации источника, задержали бывшего гангстера Дуэйна Кита Дэвиса, который известен как Keefe D. Теперь ему предъявят обвинение в заговоре с целью убийства.

Кит Дэвису сейчас 60 лет. В 2018 году он в интервью для документального фильма Death Row Chronicles от Netflix сообщил, что в момент убийства был в машине, из которой стреляли в Тупака. Также бывший гангстер назвал тех, кто находился с ним в машине: Терренс Браун за рулем, Деандре Смит слева сзади и племянник Дэвиса Орландо Андерсон справа на заднем сиденье, за своим дядей. Дэвис заявил, что стрелял кто-то сзади.

Тупак Шакур приобрел широкую известность в середине 90-х годов на волне роста популярности рэпа. В то время в США бушевала настоящая война между рэперами из двух разных кланов – Западного и Восточного. В первый входили преимущественно рэперы из Калифорнии, тогда как второй объединял исполнителей из Нью-Йорка, Бостона и Вашингтона.

Считается, что Тупак пал первой жертвой в "войне побережий". 7 сентября автомобиль, в котором Тупак и его продюсер Шуг ехали в клуб, был обстрелян неизвестными. Все пули попали в Тупака, он получил серьезные ранения и спустя пять дней скончался.

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