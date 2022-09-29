В Институте океанологии РАН оценили экологические последствия ЧП на "Северных потоках"

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Старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников рассказал о масштабах экологического бедствия от поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", а также о последствиях этого ЧП для экосистемы Балтийского моря, сообщает "Российская газета".

По его словам, в том месте Балтийского моря, где находится газопровод, уже несколько дней держится штиль и не было зафиксировано никаких природных катаклизмов, которые пусть даже теоретически могли бы повредить его.

Он также отметил, что давление в трубопроводе "Северный поток – 2", который был заполнен технологическим газом, упало с 300 до 7 атмосфер, что говорит о том, что это не трещина, не производственная небрежность, а большой разрыв.

В результате в морскую среду произошел концентрированный вброс природного и технического газов. Сапожников отметил, что сейчас говорят и пишут о тоннах "оглушенной рыбы".

"Там действительно тонны погибшей рыбы – но не только и не столько из-за взрывов, а в результате поступления в воду огромных объемов газа и его воздействия на гидробионтов – на все их физиологические процессы. Грубо говоря, им устроили газовую камеру в воде. Это случилось в двух локальных областях, но отравленные языки, насыщенные газом, выносятся течениями и на запад, и на восток", – объяснил эксперт.

Он добавил, что выход газа под давлением и в большом количестве со дна на морскую поверхность ведет к гибели планктона и рыбы на значительной акватории, прилегающей к местам разрывов, и грозит временным смещением экологического баланса в той части Балтийского моря, куда устремлены течения от острова Борнхольм.

Сапожников рассказал, что из района ЧП течение вытянет язык растворенного в воде газа в западную часть Балтики, а от места разрыва на газопроводе язык распространения воды со смещенным газовым балансом потянется на восток.

"Дохнет фито- и зоопланктон – они не приспособлены к обитанию в такой среде. Дохнет рыба в больших количествах – по всему шлейфу распространения облака газа, растворенного в воде. С другой стороны, рыба, в отличие от планктона, движется активно – при приближении ядовитого "облака", начиная ощущать смещение газового баланса в воде, она способна просто уплыть в более безопасное место", – объяснил он.

Эксперт также отметил, что в масштабах океана ЧП не такое серьезное, а применительно к Балтийскому морю аномалия чувствительная. Кроме гибели фито- и зоопланктона и рыб, есть влияние на тех птиц и морских млекопитающих, которые там обитают. По словам специалиста, растворившийся в воде газ легче самой воды, поэтому из протянувшихся шлейфов он неминуемо выходит на поверхность, покидая море.

Также на углеводородных газах очень хорошо растут бактерии, которые способны потреблять их в пищу. Эти бактерии своими выделениями меняют кислотно-щелочной баланс среды и таким образом полностью меняют структуру экосистемы.

В понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока".

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

Четвертая утечка обнаружена на "Северных потоках" – СМИ

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