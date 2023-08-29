Рабочий погиб после падения в вентиляционную шахту на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Рабочий умер после падения в вентиляционную шахту на строительном объекте на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, на строительном объекте по улице Люблинской при производстве работ в вентиляционной шахте сотрудник субподрядной организации упал с высоты", – поделились в ведомстве.

Люблинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки. Отмечается, что погиб молодой человек 2004 года рождения. Он скончался на месте.

Накануне столичная прокуратура также информировала о смерти рабочего от удара током на севере Москвы. Травму водитель грузового автомобиля получил в ходе разгрузки на строительном объекте.

Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки. Отмечалось, что рабочий скончался на месте.