Открывший стрельбу при выселении из аварийного дома ямалец хотел совершить самоубийство

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мужчина из Ямало-Ненецкого автономного округа, который начал стрелять в ответ на требование судебных приставов выселиться из аварийного дома под Ноябрьском, во время штурма спецназа попытался совершить самоубийство. Об этом сообщает РИА Новости в пресс-службе УФССП по региону.

Как сообщает Следственный комитет РФ, 28 августа 61-летний мужчина, который живет в аварийном доме в поселке СУ-952 в пригороде Ноябрьска, не стал общаться с судебными приставами, которые приехали к нему, чтобы выселить его по решению суда. По информации ведомства, мужчина выстрелил из ружья в воздух, а после поджег свою машину и закрылся в доме.

Как утверждают УФССП, администрация города выдала мужчине вместо ветхого жилья новую улучшенную квартиру в капитальном доме, большую по площади, чем предыдущая, но он не захотел переселяться, несмотря на решение суда. Когда приставы пришли к дому, мужчина несколько раз выстрелил в их сторону, одна из пуль попала в автомобиль должника. Рядом с машиной стояла емкость с горючим, из-за чего авто воспламенилось.

Приставы долго вели переговоры с мужчиной, но безуспешно. Примерно в полночь начался штурм, спецназ зашел в дом, тогда должник и предпринял попытку самоубийства. В результате мужчина остался жив, получив травмы средней тяжести.

В региональном управлении МВД РФ начали проверку, в ходе которой правоохранители установят обстоятельства инцидента.

Соседка мужчины между тем назвала его своеобразным и замкнутым человеком. По ее словам, злоумышленник действительно стрелял не по приставам, а в воздух. Мужчина также плохо ладил с соседями, добавила она.

Судебные приставы смогут запрашивать данные должников в ПФР, ФНС и у сотовых операторов