Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом и "Газелью"

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Прокуратура столицы начала проверку в связи с аварией, которая произошла с рейсовым автобусом и "Газелью" на юго-востоке города. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

"Прокуратура города Москвы организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на пересечении улицы Ташкентской и Рязанского проспекта с участием рейсового автобуса "ЛиАЗ" и автомобиля "Газель", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате дорожного инцидента погибла пассажирка автобуса. Отмечается, что на место дорожного инцидента был направлен прокурор Юго-Восточного административного округа Москвы Роман Никифоров.

29 июля на перекрестке улицы Ташкентской и Рязанского проспекта грузовая "Газель" столкнулась с автобусом. Как рассказали в департаменте транспорта, водитель фургона превысил скоростной режим почти на 30 километров в час. Помимо того, он мог быть в состоянии алкогольного опьянения.