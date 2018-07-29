СК выяснит, при каких обстоятельствах электричка сбила трех человек у станции Чехов

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Следователи начали проверку по факту травмирования трех человек в Подмосковье. Их сбил электропоезд недалеко от железнодорожной станции Чехов Курского направления МЖД. Об этом сообщила старший помощник главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 28 июля. Электропоезд, следовавший по маршруту Серпухов − Москва-Каланчевская сбил 40-летнюю женщину и двоих мужчин, которые переходили пути в неустановленном месте.

Как уточнила Марковская, от полученных травм один мужчина скончался на месте, второй немного позже умер в больнице. Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии. передает Агентство "Москва".

Представитель СК пояснила, что по факту этого происшествия организована доследственная проверка. Сотрудники ведомства сейчас занимаются выяснением возможных причин и обстоятельств ЧП.