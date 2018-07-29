СК выяснит, при каких обстоятельствах электричка сбила трех человек у станции Чехов

29 июля, 16:10
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Следователи начали проверку по факту травмирования трех человек в Подмосковье. Их сбил электропоезд недалеко от железнодорожной станции Чехов Курского направления МЖД. Об этом сообщила старший помощник главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
По данным ведомства, ЧП произошло вечером 28 июля. Электропоезд, следовавший по маршруту Серпухов − Москва-Каланчевская сбил 40-летнюю женщину и двоих мужчин, которые переходили пути в неустановленном месте.
Как уточнила Марковская, от полученных травм один мужчина скончался на месте, второй немного позже умер в больнице. Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии. передает Агентство "Москва".
Представитель СК пояснила, что по факту этого происшествия организована доследственная проверка. Сотрудники ведомства сейчас занимаются выяснением возможных причин и обстоятельств ЧП.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: