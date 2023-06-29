В Краснодарском крае ищут якобы вооруженного мужчину, который преследовал детей

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Правоохранители ищут в городе Армавире Краснодарского края мужчину, который якобы преследовал детей, пряча за спиной предмет, похожий на оружие. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД РФ по региону.

"В ходе мониторинга Сети интернет выявлена публикация о мужчине, который якобы с оружием преследовал детей в Армавире. По словам автора видео, мужчина вышел из двора и направился за мальчиками, держа за спиной предмет, похожий на оружие", – говорится в сообщении.

Правоохранители организовали проверку по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что ФСБ по Краснодарскому краю задержала 15-летнего подростка, которого подозревают в подготовке поджога одной из школ Армавира.

Было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. По данным ФСБ, подросток изготовил зажигательную смесь и принялся создавать самодельное оружие, все это он хранил в хозяйственной постройке по месту своего проживания.

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