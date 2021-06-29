Более 70 человек эвакуировали с севшего на мель судна в Петербурге

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В Санкт-Петербурге с прогулочного судна, которое село на мель в акватории Невы, эвакуировали свыше 70 человек, сообщает RT.

По данным пресс-службы городского ГУ МЧС, на мель в Центральном районе у Смольной набережной село судно "Моя мечта". На борту находились 85 человек, в том числе 63 ребенка.

"Эвакуированы на берег и размещены в автобусах 78 человек", – сообщили в МЧС.

Подчеркивается, что пострадавших, а также разлива нефтепродуктов нет.

Ранее стало известно, что под мостом вблизи концертного зала "Крокус Сити Холл" с катера за борт упал ребенок. После произошедшего в столичной прокуратуре инициировали проверку.

