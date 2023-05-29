Почти 50 мигрантов задержали в ходе рейда за нарушения правопорядка на западе Москвы

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Почти 50 иностранных граждан задержаны на западе Москвы в ходе рейда по пресечению нарушений правопорядка, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В полицию поступило сообщение от местных жителей в районе улицы Вяземской, что иностранные граждане прогоняют детей с футбольной площадки, угрожают им, а также их родителям", – рассказали в полиции.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России, на 49 нарушителей составили 26 материалов по статье 18.8 ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания"), 20.1 ("Мелкое хулиганство") и 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") КоАП РФ.

Ранее в ЛДПР предложили "дегастарбайтеризировать" Россию. Глава партии Леонид Слуцкий заявил, что необходимо помочь жителям регионов с высокой безработицей с переездом в города, где требуются рабочие. Только, когда ресурс в виде российских граждан будет исчерпан, следует обратиться к иностранцам, резюмировал Слуцкий.