Женщина упала в Москву-реку у Гончарной набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Спасатели вытащили из Москвы-реки женщину, которая по неосторожности упала в воду на Гончарной набережной, сообщает Агентство "Москва".
Пострадавшую 1962 года рождения подняли на борт катера сотрудники поисково-спасательной станции "Крымский мост".
Ее укутали в согревающее одеяло, дали горячий чай и вызвали бригаду медиков.
Ранее легковой автомобиль упал в Малый Чертановский пруд на юге Москвы. Представитель экстренных служб рассказал, что водителю удалось самостоятельно выбраться из автомобиля.