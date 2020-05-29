Женщина упала в Москву-реку у Гончарной набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спасатели вытащили из Москвы-реки женщину, которая по неосторожности упала в воду на Гончарной набережной, сообщает Агентство "Москва".

Пострадавшую 1962 года рождения подняли на борт катера сотрудники поисково-спасательной станции "Крымский мост".

Ее укутали в согревающее одеяло, дали горячий чай и вызвали бригаду медиков.

Ранее легковой автомобиль упал в Малый Чертановский пруд на юге Москвы. Представитель экстренных служб рассказал, что водителю удалось самостоятельно выбраться из автомобиля.