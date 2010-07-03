Таксиста отстранили от работы после потасовки с велосипедистом

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

"Яндекс.Такси" отстранил от работы водителя, избившего велосипедиста в подмосковном Щелкове, сообщает "Говорит Москва".

Как рассказали очевидцы, водитель чуть не сбил во дворе велосипедиста, после чего вышел из машины и набросился на мужчину с кулаками. В результате пострадавшего госпитализировали со сломанным носом, а водитель такси продолжил работу.

В "Яндекс.Такси" сообщили, что, со слов водителя, велосипедист был пьян, поцарапал машину и сам спровоцировал потасовку. В сервисе обещали провести проверку.

Несмотря на "высокий рейтинг и положительные отзывы", до окончания разбирательства таксиста заблокировали в системе. В "Яндекс.Такси" не уточнили, подавал ли пострадавший заявление в полицию.

Несколько дней назад в Кубинке девушка-таксист задержала пьяного вэдэвэшника, который разбил ей машину. После инцидента ей позвонили родственники дебошира и попросили простить его.